Окупанти 386 разів ударили по Запоріжжю, є поранений
Київ • УНН
Один чоловік поранений - російські окупанти 386 разів обстріляли Запорізьку область, влучивши у 8 населених пунктів.
Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Пологівському району. Упродовж доби окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, передає УНН.
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Ворог завдав авіаційний удар по Малинівці.
- 195 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 10 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Новоандріївку.
- 180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.
Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.
МАГАТЕ повідомило про руйнування станції радіаційного моніторингу біля Запорізької АЕС28.06.24, 09:59 • 21295 переглядiв