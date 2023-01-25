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Окупанти зранку вдарили по Куп'янську - ОВА

Київ • УНН

 • 844988 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини, сьогодні зранку російські війська вдарили по Куп'янську. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Окупанти зранку вдарили по Куп'янську - ОВА

Цитата

"Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби", - написав Синєгубов.

Деталі

Минулої доби, зі слів голови ОВА:

  • На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.
  • На Куп'янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

Зокрема:

  • У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.
  • У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін.
  • У селищі Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.
  • Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.

"Наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Окупанти вранці вдарили з артилерії по Очаківській громаді Миколаївської області.

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