Окупанти зранку вдарили по Куп'янську - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини, сьогодні зранку російські війська вдарили по Куп'янську. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби", - написав Синєгубов.
Деталі
Минулої доби, зі слів голови ОВА:
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- На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.
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- На Куп'янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.
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Зокрема:
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- У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.
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- У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін.
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- У селищі Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.
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- Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.
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"Наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат", - наголосив голова ОВА.
Доповнення
Окупанти вранці вдарили з артилерії по Очаківській громаді Миколаївської області.