Оккупанты утром ударили по Купянску - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области, сегодня утром российские войска ударили по Купянску. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Там горит частный дом и магазин. Предварительно – без пострадавших. На месте работают экстренные службы", - написал Синегубов.
Детали
За прошедшие сутки, со слов главы ОВА:
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- На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.
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- На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.
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В частности:
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- В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физико-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары.
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- В поселке Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод.
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- В поселке Двуречная разрушена крыша хозяйственной постройки и выбиты окна в частном доме.
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- Около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Оба госпитализированы в среднем состоянии.
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"Наши военные продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами, нанося врагу новые потери", - подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Оккупанты утром ударили из артиллерии по Очаковской громаде Николаевской области.