Окупанти знищили ліцей на Миколаївщині, поранено двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти знищили ліцей на Миколаївщині, двоє цивільних отримали поранення, повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"По Миколаївському району ворог знов гатив ракетами С-300. Зруйновано будівлю Надбузького професійного аграрного ліцею. Пожежу ліквідовано, поранено 2 цивільні особи", - йдеться у зведенні ОК "Південь" станом на 11 годину.
Деталі
Також вказано, що вночі ворогом обстріляно Широківську громаду – з танка, Червоногригорівську – важкою артилерією, Марганецьку та Зеленодольську – «Градами» й «Ураганом». Є пошкодження приватних обійсть, адміністративних будівель, електромереж. Постраждалих немає.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 26 серпня у Миколаєві лунали вибухи.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що цієї ночі були "прильоти" за межами міста.