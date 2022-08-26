Оккупанты уничтожили лицей в Николаевской области, ранены двое гражданских

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"По Николаевскому району враг снова бил ракетами С-300. Разрушено здание Надбугского профессионального аграрного лицея. Пожар ликвидирован, ранены 2 гражданских лица", - говорится в сводке ОК "Юг" по состоянию на 11 час.

Детали

Также указано, что ночью врагом обстреляно Широковскую громаду – из танка, Красногригоревскую – тяжелой артиллерией, Марганецкую и Зеленодольскую – «Градами» и «Ураганом». Есть повреждения частных подворий, административных зданий, электросетей. Пострадавших нет.

Дополнение

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 26 августа в Николаеве раздавались взрывы.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что этой ночью были "прилеты" за пределами города.