Окупанти змінили правила в'їзду до Криму через COVID-19

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Окупаційна "влада" Криму змінила правила для прибулих на півострів, що були введені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Крим.Реалії, інформує УНН.

Деталі

З 17 квітня "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду "пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг".

Окрім того, прибулим необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на згаданому порталі.

Доповнення

За минулу добу в окупованому Криму було виявлено 101 випадок інфікування коронавірусом. Загалом, 64 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 37 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадках.

Дані з окупованих Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

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