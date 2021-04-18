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Оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19

Оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Оккупационные власти Крыма изменили правила для прибывших на полуостров, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Крым.Реалии, информирует УНН.

Детали

С 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг".

Кроме того, прибывшим необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на упомянутом сайте.

Дополнение

Напомним, за минувшие сутки в Крыму было обнаружено 101 случай инфицирования коронавирусом. В общем, 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированных случаях.

Данные с оккупированных Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Украинские Национальные Новости

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