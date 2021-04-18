Оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Оккупационные власти Крыма изменили правила для прибывших на полуостров, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Крым.Реалии, информирует УНН.
Детали
С 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг".
Кроме того, прибывшим необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на упомянутом сайте.
Дополнение
Напомним, за минувшие сутки в Крыму было обнаружено 101 случай инфицирования коронавирусом. В общем, 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированных случаях.
Данные с оккупированных Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.