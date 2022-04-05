Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, після вчорашніх ворожих обстрілів регіону відомо про щонайменше чотирьох поранених, пошкоджено дві школи і церква, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Ситуація на Донеччині залишається складною, але контрольованою. В ніч на 5 квітня росіяни знову обстрілювали населені пункти на Мар'їнському, Очеретинському і Торецькому напрямках", - повідомив Кириленко.
"Сьогодні ж росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Постраждали об'єкти, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури", - вказав голова Донецької ОВА.
Деталі
Зі слів голови ОВА, напередодні:
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- у Мар'їнській громаді пошкоджено школу, щонайменше троє людей поранено;
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- в Очеретинській громаді пошкоджено школу та церкву;
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- у Торецькій громаді відомо про щонайменше одного пораненого.
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"Росіяни продовжують «воювати» проти українських цивільних, бо проти української армії воювати вони не здатні. Всіх, відповідальних за удари по наших мирних містах, знайдемо і покараємо!" - наголосив Кириленко.
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