Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - голова ОВА

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"Ситуація на Донеччині залишається складною, але контрольованою. В ніч на 5 квітня росіяни знову обстрілювали населені пункти на Мар'їнському, Очеретинському і Торецькому напрямках", - повідомив Кириленко.

"Сьогодні ж росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Постраждали об'єкти, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури", - вказав голова Донецької ОВА.

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Зі слів голови ОВА, напередодні:



у Мар'їнській громаді пошкоджено школу, щонайменше троє людей поранено;



в Очеретинській громаді пошкоджено школу та церкву;



у Торецькій громаді відомо про щонайменше одного пораненого.



"Росіяни продовжують «воювати» проти українських цивільних, бо проти української армії воювати вони не здатні. Всіх, відповідальних за удари по наших мирних містах, знайдемо і покараємо!" - наголосив Кириленко.

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