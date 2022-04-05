Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску - глава ОВА

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"Ситуация в Донецкой области остается сложной, но контролируемой. В ночь на 5 апреля россияне снова обстреливали населенные пункты на Марьинском, Очеретинском и Торецком направлениях", - сообщил Кириленко.

"Сегодня же россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Пострадали объекты, которые не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре", - указал глава Донецкой ОВА.

Детали

Со слов председателя ОВА, накануне:



В Марьинской громаде повреждена школа, по меньшей мере трое людей ранены;



В Очеретинской громаде повреждена школа и церковь;



В Торецкой громаде известно о по меньшей мере одном раненом.



"Россияне продолжают "воевать" против украинских гражданских, потому что против украинской армии воевать они не способны. Всех, ответственных за удары по нашим мирным городам, найдем и накажем!" - подчеркнул Кириленко.

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