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Окупанти завдали 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Окупанти завдали 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 292615 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. За поточну добу, російські окупанти завдали 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Цитата

«Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

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На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

• на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

• на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

• на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

• на Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

• на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

• на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

• на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

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