Оккупанты нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За текущие сутки российские оккупанты нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«В течение суток противник нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
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В других направлениях враг совершал обстрелы:
• на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БпЛА;
• на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БпЛА;
• на Куп’янском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;
• на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное;
• на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;
• на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времивка и Каменское;
• на Южнобужском направлении обстрелов подверглись районам более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.