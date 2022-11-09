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Оккупанты нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине – Генштаб

Оккупанты нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине – Генштаб

Киев • УНН

 • 292612 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. За текущие сутки российские оккупанты нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

«В течение суток противник нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

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В других направлениях враг совершал обстрелы:

• на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БпЛА;

• на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БпЛА;

• на Куп’янском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;

• на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное;

• на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;

• на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времивка и Каменское;

• на Южнобужском направлении обстрелов подверглись районам более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.

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