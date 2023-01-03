Окупанти завдали 8 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 8 авіаційних ударів та здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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«Протягом цієї доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.
«Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах республіки білорусь та російської федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», - зазначається в повідомленні.
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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 108 190 осіб, 3036 танків та сотень одиниць військової техніки.