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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты нанесли 8 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Киев • УНН

 • 2218487 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 8 авиационных ударов и совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Оккупанты нанесли 8 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Цитата

«В течение этих суток противник нанес 8 авиационных ударов и совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

«Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах Республики беларусь и Российской Федерации. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», - отмечается в сообщении.

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Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 108 190 человек, 3036 танков и сотен единиц военной техники.

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