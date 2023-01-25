Окупанти завдали 60 ударів по прикордонню Сумської області

Деталі

▪️ По Есманьській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг.

▪️ Білопільська громада: ворог із артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів.

▪️ Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів.

▪️ Зноб-Новгородська гррмада теж була під мінометним вогнем, 8 прильотів.

Цитата

"У всіх випадках без постраждалих та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць", - написав Живицький.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, було 187 ударів.