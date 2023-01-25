Окупанти завдали 60 ударів по прикордонню Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Окупанти завдали 60 ударів по прикордонню Сумської області. Ворог відкривав вогонь по Білопільській, Есманьській, Глухівській, Зноб-Новгородській громадах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Дмитра Живицького.
Деталі
▪️ По Есманьській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг.
▪️ Білопільська громада: ворог із артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів.
▪️ Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів.
▪️ Зноб-Новгородська гррмада теж була під мінометним вогнем, 8 прильотів.
Цитата
"У всіх випадках без постраждалих та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць", - написав Живицький.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, було 187 ударів.