Оккупанты нанесли 60 ударов по приграничью Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Оккупанты нанесли 60 ударов по приграничью Сумской области. Враг открывал огонь по Белопольской, Эсманьской, Глуховской, Зноб-Новгородской громадам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.
Детали
▪️ По Есманьской общине противник бил из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей.
▪️ Белопольская громада: враг из артиллерии обстрелял приграничье, 20 прилетов.
▪️ Глуховскую громаду россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов.
▪️ Зноб-Новгородская гррмада тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.
Цитата
"Во всех случаях без пострадавших и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц", - написал Живицкий.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли восемь приграничных громад Сумской области, было 187 ударов.