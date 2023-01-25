Оккупанты нанесли 60 ударов по приграничью Сумской области

Детали

▪️ По Есманьской общине противник бил из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей.

▪️ Белопольская громада: враг из артиллерии обстрелял приграничье, 20 прилетов.

▪️ Глуховскую громаду россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов.

▪️ Зноб-Новгородская гррмада тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.

Цитата

"Во всех случаях без пострадавших и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц", - написал Живицкий.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли восемь приграничных громад Сумской области, было 187 ударов.