Окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За поточну добу, російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Протягом поточної доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Сумщині окупанти обстріляли із САУ промисловий об'єкт, є поранені
Генштаб повідомляє, що також ворог здійснював обстріли:
· на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;
· на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області;
· на Бахмутському напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;
· на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;
· на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;
· на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Ольгівське, Темирівка Запорізької області.
· на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.
Нагадаємо
Військовий комісаріат брестської області білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тис. примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня.