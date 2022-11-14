Окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

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«Протягом поточної доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

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Генштаб повідомляє, що також ворог здійснював обстріли:

· на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;

· на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області;

· на Бахмутському напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;

· на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;

· на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

· на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Ольгівське, Темирівка Запорізької області.

· на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.

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