Оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов по Украине – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение текущих суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
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Генштаб сообщает, что также враг совершал обстрелы:
· на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарне, Анискино, Бударки, Волчанск, Камянка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;
· на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;
· на Бахмутском направлении – со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекамянское, Григоровка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;
· на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;
· на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка в Донецкой области;
· на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.
· на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.
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