Окупанти залякують жителів в окупації, а потім залучають "евакуйованих" до важких робіт - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російські окупанти залякують населення тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб ті швидше евакуйовувались до "безпечних регіонів рф". Там їх примусово долучають до важких фортифікаційних робіт. Повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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"Ворог поширює неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу Збройних Сими України. У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів рф і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади", - повідомила Маляр в Telegram.
За словами заступника Міноборони, "командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території АР Крим організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців".
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