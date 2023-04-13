Оккупанты запугивают жителей в оккупации, а потом привлекают "эвакуированных" к тяжелым работам - Маляр

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"Враг распространяет ложную информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы рф и временно оккупированной территории АР Крым якобы во избежание карательных мер со стороны украинской власти", - сообщила Маляр в Telegram.

По словам заместителя Минобороны, "командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории АР Крым организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелейших работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих".

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