Оккупанты запугивают жителей в оккупации, а потом привлекают "эвакуированных" к тяжелым работам - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские оккупанты запугивают население временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы те быстрее эвакуировались в "безопасные регионы рф". Там их принудительно приобщают к тяжелым фортификационным работам. Сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
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"Враг распространяет ложную информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы рф и временно оккупированной территории АР Крым якобы во избежание карательных мер со стороны украинской власти", - сообщила Маляр в Telegram.
По словам заместителя Минобороны, "командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории АР Крым организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелейших работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих".
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