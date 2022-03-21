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Окупанти залучають до бойових дій в Україні підрозділи забезпечення – Генштаб ЗСУ

Окупанти залучають до бойових дій в Україні підрозділи забезпечення – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 74753 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.

Цитата

"Триває збройна агресія російської федерації проти нашої держави. Переважна більшість завдань, що ставилася перед окупаційними військами їх командуванням залишається невиконаними", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що через активний супротив сил оборони у взаємодії з громадянським суспільством російському агресору Україна продовжує тримати рубіж оборони об’єднаної Європи.

"Враховуючи великий некомплект людських ресурсів ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників. Також, окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників", - зазначається в повідомленні.

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Окрім того, Генштаб повідомив про стан російського вторгнення по напрямках:

• на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

• ворог продовжує підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбові удари по мирних кварталах Українських міст та сіл, грабувати, викрадати та брати у заручники цивільне населення.

• на окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій.

• у напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних сил України та густонаселені райони міста.

• під час спроби здійснити наступ на Бровари ворог зазнав значних втрат та зупинився. Здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.

• на Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не веде. Продовжує блокувати місто Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва.

• окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

• на Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій українських військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

• на Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

Доповнення

За даними розвідки, окупанти підняли вік "мобілізованих" з ОРДЛО до 65 років.

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