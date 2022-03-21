Оккупанты привлекают к боевым действиям в Украине подразделения обеспечения – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в войске захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.
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"Продолжается вооруженная агрессия российской федерации против нашегогосударства. Подавляющее большинство задач, которые ставили перед оккупационными войсками их командованием остаются невыполненными", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из-за активного сопротивления сил обороны во взаимодействии с гражданским обществом российскому агрессору Украина продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы.
"Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов враг вынужден перемещать к границам Украины резервы с центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников. Также оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в войске российских захватчиков", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, Генштаб сообщил о состоянии российского вторжения по направлениях:
• на Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.
• враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам Украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники мирное население.
• на отдельных направлениях противником сосредоточиваются силы и средства для возобновления попытки совершения наступательных действий.
• в направлении на Чернигов враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины и густонаселенные районы города.
• при попытке наступления на Бровары враг понес значительные потери и был остановлен. Осуществляет попытки провести меры по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.
• на Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, осуществляет огневое влияние по оборонительных рубежах и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.
• оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установлением контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточения войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.
• на Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии соприкосновения. Пытался прорвать оборону позиций украинских войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.
• на Южнобугском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.
Дополнение
По данным разведки, оккупанты подняли возраст "мобилизованных" с ОРДЛО до 65 лет.