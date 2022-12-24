Окупанти залишили Урзуф та Бабах-Тарама на Донеччині - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на сторінці у Telegram повідомив, що російські окупанти сьогодні, 24 грудня, зранку залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама на Донеччині, пише УНН.
Цитата
"Після вчорашнього прильоту зранку колони окупантів залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама. Частково вирушили в бік Маріуполя, частково відтягнулись трохи далі від лінії потенційного ураження в район села Юр’ївка. Біля 11:00 Урзуф знов отримує звуки наближення України", - зазначив він.
Нагадаємо
За минулу добу, 23 грудня, російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини, ще п'ять людей в області дістали поранення.