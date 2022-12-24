Окупанти залишили Урзуф та Бабах-Тарама на Донеччині - Андрющенко

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"Після вчорашнього прильоту зранку колони окупантів залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама. Частково вирушили в бік Маріуполя, частково відтягнулись трохи далі від лінії потенційного ураження в район села Юр’ївка. Біля 11:00 Урзуф знов отримує звуки наближення України", - зазначив він.

Нагадаємо

За минулу добу, 23 грудня, російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини, ще п'ять людей в області дістали поранення.