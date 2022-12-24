Оккупанты покинули Урзуф и Бабах-Тарама в Донецкой области - Андрющенко

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"После вчерашнего прилета утром колонны оккупантов покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама. Частично отправились в сторону Мариуполя, частично оттянулись чуть дальше от линии потенциального поражения в район села Юрьевка. Около 11:00 Урзуф снова получает звуки приближения Украины", - отметил он.

Напомним

За минувшие сутки, 23 декабря, российские военные убили двух мирных жителей Донбасса, еще пять человек в области получили ранения.