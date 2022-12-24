Донецька область: окупанти вбили двох мирних жителів, ще п'ять осіб отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. 23 грудня російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини, ще п'ять людей в області дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 23 грудня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Кураховому. Ще 5 людей в області дістали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
22 грудня російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини, ще 7 людей отримали поранення.