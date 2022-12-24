Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще пять человек получили ранения

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"За 23 декабря россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области — в Курахово. Еще 5 человек в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

22 декабря российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 7 человек получили ранения.