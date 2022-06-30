Окупанти захопили три населених пункти на Луганщині – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські загарбники встановили контроль над Комишувахою, Гірським та Золотим на Луганщині. Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН.
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"На Бахмутському напрямку росіяни мають перевагу в артилерії, тому їм вдалося потіснити ЗСУ та встановити контроль над Комишувахою, Гірським та Золотим. На цьому напрямку також тривають запеклі бої", - розповів Громов.
Деталі
Також він повідомив, що наразі на Волинському, Житомирському, Київському напрямках обстановка залишалась контрольованою, ознак наступу противника не виявлено. Діяльність ворога характеризується проведенням розвідки та демонстративними діями.
За його словами, на Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках активність противника характеризувалась нанесенням авіа ударами, мінометними обстрілами та авіаційною розвідкою з порушенням повітряного простору нашої країни.
Доповнення
Раніше в Міноборони повідомляли, що найскладніша ситуація на Харківському, Лисичанському та Бахмутському напрямках.