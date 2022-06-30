Оккупанты захватили три населенных пункта в Луганской области - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские захватчики установили контроль над Комышувахой, Горным и Золотым в Луганской области. Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов во время брифинга, передает УНН.
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"На Бахмутском направлении россияне имеют преимущество в артиллерии, поэтому им удалось потеснить ВСУ и установить контроль над Комышувахой, Горным и Золотым. На этом направлении также продолжаются ожесточенные бои", - рассказал Громов.
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Также он сообщил, что на Волынском, Житомирском, Киевском направлениях обстановка оставалась контролируемой, признаков наступления противника не выявлено. Деятельность врага характеризуется проведением разведки и демонстративными действиями.
По его словам, на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях активность противника характеризовалась нанесением авиаударов, минометными обстрелами и авиационной разведкой с нарушением воздушного пространства нашей страны.
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Ранее в Минобороны сообщали, что самая сложная ситуация на Харьковском, Лисичанском и Бахмутском направлениях.