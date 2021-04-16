Окупанти задля пропаганди імітують ремонт бомбосховищ та медзакладів на Донбасі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська окупаційна адміністрація на Донбасі для зйомок фейкових репортажів імітує ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Повідомляється, що, за інформацією ГУР МОУ, російська пропаганда витрачає значні кошти на інформаційну продукцію для створення оманливої загрози розгортання бойових дій нібито з вини України.
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“Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Також, посилюють режим охорони адміністративних будівель та об’єктів зберігання продовольчих резервів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що "фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану".
За даними розвідки, водночас, серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно робити запаси води, продуктів харчування, ліків і пального.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше закликав протидіяти поширенню фейків та “чорній” пропаганді Росії.
Також Данілов зауважував, що повідомлення російських ЗМІ та бойовиків про “підготовку Україною наступу на Донбас” 15 березня є “якоюсь мантрою”.
Водночас він заявляв, що в України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом.
Минулого року Данілов казав, що в Україні триває потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації. Служба зовнішньої розвідки України 10 липня оприлюднила заяву, де зазначила, що Росія продовжує інформаційні спецоперації в Україні та намагається використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.