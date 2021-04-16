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Оккупанты для пропаганды имитируют ремонт бомбоубежищ и медучреждений на Донбассе - разведка

Оккупанты для пропаганды имитируют ремонт бомбоубежищ и медучреждений на Донбассе - разведка

Киев  •  УНН

 • 11324 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная администрация на Донбассе для съемок фейковых репортажей имитирует ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что, по информации ГУР МОУ, российская пропаганда тратит значительные средства на информационную продукцию для создания ложной угрозы развертывания боевых действий якобы по вине Украины.

Цитата:

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также, усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что "финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения".

По данным разведки, в то же время среди местного населения ходят слухи, что необходимо самостоятельно делать запасы воды, продуктов питания, лекарств и горючего.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее призвал противодействовать распространению фейков и "черной" пропаганде России.

Также Данилов отмечал , что сообщения российских СМИ и боевиков о "подготовке Украиной наступления на Донбасс" 15 марта является "какой-то мантрой".

В то же время он заявлял, что в Украине на сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем.

В прошлом году Данилов говорил, что в Украине продолжается мощная информационная война со стороны Российской Федерации. Служба внешней разведки Украины 10 июля обнародовала заявление, в котором отметила, что Россия продолжает информационные спецоперации в Украине и пытается использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым были 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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