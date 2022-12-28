Окупанти заборонили в захопленому Маріуполі масові зібрання під час новорічних свят - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти заборонили містянам у дні новорічних свят проводити масові заходи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.
Цитата
"На період новорічних свят окупанти заборонили проводити будь-які масові заходи, збиратись разом в кількості понад 50 осіб, включаючи святкування в кафе та ресторанах. Незрозуміло, як в такому випадку вони будуть корегувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократичних будівель", - написав він.
Деталі
Також він зазначив, що лівобережжя міста знов без електрики через зливу. Крім того, в Маріуполі не зупиняється демонтаж будівель, "вже мертві квартали перетворюються на справжню пустелю".
Більше того, за словами Андрющенка, кількість бажаючих виїхати з кожним днем зростає.
Доповнення
Російська окупаційна влада у тимчасово окупованому Маріуполі почала знищувати історичні будівлі у центрі міста.
Знесення драматичного театру у Маріуполі на Донеччині, який став місцем загибелі людей після потужного ворожого удару, окупантами завершено 24 грудня.