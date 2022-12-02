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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29511 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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За добу окупанти обстріляли 19 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

За добу окупанти обстріляли 19 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

Київ • УНН

 • 677368 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Російські війська за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у 19 населених пунктів Запорізької області, є повідомлення про руйнування. Про це пише УНН із посиланням на Telegram Запорізької ОВА, пише УНН.

Цитата

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Зарічне, Ольгівське, Залізничне, Малі Щербаки, Степове, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Дорожнянка, Червоне, Новоандріївка, Воскресенка, Преображенка, Новоданилівка, Гуляйполе, Плавні, Степногірськ", – ідеться у повідомленні.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об’єктів інфраструктури.

Додамо

За даними ОВА, минулої доби із Запорізької області евакуювали 69 осіб, з них 10 – діти.

Нагадаємо

Вночі 2 грудня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Зруйновано об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури.

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