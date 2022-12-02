Нічний обстріл Запоріжжя: пожежу на підприємствах ліквідовано

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“Сьогодні вночі ворог вкотре завдав ракетного удару у Запоріжжі. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Як наслідок зайнялася пожежа”, — написав Старух.

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За наявними даними жертв немає. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

Нагадаємо

У ніч проти 2 грудня, близько 4-тої години ночі, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого почалася пожежа в будівлі інфраструктурного об'єкту.