Нічний обстріл Запоріжжя: пожежу на підприємствах ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російська окупаційна армія поцілила у Запоріжжя. Зруйновані залишилися об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури.
Про це у Telegram написав очільник Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух, передає УНН.
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“Сьогодні вночі ворог вкотре завдав ракетного удару у Запоріжжі. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Як наслідок зайнялася пожежа”, — написав Старух.
Деталі
За наявними даними жертв немає. Рятувальники оперативно загасили пожежу.
Нагадаємо
У ніч проти 2 грудня, близько 4-тої години ночі, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого почалася пожежа в будівлі інфраструктурного об'єкту.