Ночной обстрел Запорожья: пожар на предприятиях ликвидирован

Цитата

“Сегодня ночью враг еще раз нанес ракетный удар в Запорожье. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. Как следствие занялся пожар”, — написал Старух.

Детали

По имеющимся данным жертв нет. Спасатели оперативно потушили пожар.

Напомним

В ночь на 2 декабря, около 4 часов ночи, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.