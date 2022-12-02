Ночной обстрел Запорожья: пожар на предприятиях ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российская оккупационная армия попала в Запорожье. Разрушены оставшиеся объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.
Об этом в Telegram написал глава Запорожской ОВА (ОГА) Александр Старух, передает УНН.
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“Сегодня ночью враг еще раз нанес ракетный удар в Запорожье. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. Как следствие занялся пожар”, — написал Старух.
Детали
По имеющимся данным жертв нет. Спасатели оперативно потушили пожар.
Напомним
В ночь на 2 декабря, около 4 часов ночи, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.