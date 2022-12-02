За сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в 19 населенных пунктах Запорожской области, есть сообщения о разрушениях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По сообщению ГУНП в Запорожской области за прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Заречное, Ольговское, Железнодорожное, Малые Щербаки, Степное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Дорожнянка, Червоное, Новоандреевка, Воскресенка, Преображенка, Новоданиловка, Гуляйполе, Плавни, Степногорск”, – говорится в сообщении.
Поступило 13 сообщений о разрушении домов, квартир и объектов инфраструктуры.
Добавим
По данным ОВА, за прошедшие сутки из Запорожской области эвакуировали 69 человек, из них 10 – дети.
Напомним
Ночью 2 декабря российская оккупационная армия ударила по Запорожью. Разрушены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.