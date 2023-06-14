Окупанти за добу 122 рази обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Армія рф за минулу добу 122 рази відкрила вогонь по Запорізькій області, внаслідок атак поранена одна людина. Про це у Telegram повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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росіяни протягом 13 червня обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. 6 разів атакували безпілотниками Чарівне, сім разів обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Ольгівське та 109 разів артилерією Гуляйполе, Оріхове, Кам'янське та навколишні прифронтові села.
"Під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення. Зараз він перебуває у лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.
За добу внаслідок обстрілів пошкоджені ще 40 об'єктів цивільної інфраструктури, зазначив Малашко.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко підтвердив, що російська армія збільшила кількість обстрілів населених пунктів області після того, як, Україна почала деокуповувати нові території.
За його словами, ворог продовжує атакувати цивільне населення та мирні домівки регіону КАБами, БПЛА та РСЗВ, аби залякати.