Оккупанты за сутки 122 раза обстреляли Запорожскую область, один человек ранен

Детали

россияне в течение 13 июня обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области. 6 раз атаковали беспилотниками Волшебное, семь раз обстреляли из РСЗО Гуляйполе, Ольговское и 109 раз артиллерией Гуляйполе, Орехово, Каменское и окружающие прифронтовые села.

"Во время вражеского удара 78-летний житель Новопавловки получил ранения. Сейчас он находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

За сутки в результате обстрелов повреждены еще 40 объектов гражданской инфраструктуры, отметил Малашко.

Дополнение

Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко подтвердил, что российская армия увеличила количество обстрелов населенных пунктов области после того, как, Украина начала деоккупировать новые территории.

По его словам, враг продолжает атаковать гражданское население и мирные дома региона КАБами, БПЛА и РСЗО, чтобы запугать.



