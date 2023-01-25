Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини

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"З 20:05 до 20:20 повідомили про 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Карповичі. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Командувач військ оперативного командування “Північ” генерал-майор Віктор Ніколюк перевірив обстановку на кордоні Чернігівщини із рф.