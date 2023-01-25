Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Черниговщины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли приграничье Черниговщины из миномета. Об этом сообщает Оперативное командование “Север”, передает УНН.
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"С 20:05 до 20:20 сообщили о 10 приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
Напомним
Командующий войсками оперативного командования “Север” генерал-майор Виктор Николюк проверил обстановку на границе Черниговщины с рф.