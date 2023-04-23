Окупанти з артилерії атакували кладовище на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти з артилерії атакували кладовище у селі Гаврилівка на Херсонщині. Про це повідомляє Херcонська ОДА, передає УНН.
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«У Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище. Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. На щастя, мирні люди не постраждали», - йдеться в повідомленні.
В ОДА нагадали, що від 4-го квітня на Херсонщині діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань. Відповідне рішення прийнято Радою оборони області.
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