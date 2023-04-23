Оккупанты из артиллерии атаковали кладбище на Херсонщине

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«В Бериславском районе в Проводное воскресенье российская артиллерия атаковала кладбище. Происшествие произошло в селе Гавриловка Новоалександровской громады. К счастью, мирные люди не пострадали», - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что с 4-го апреля на Херсонщине действует запрет на посещение кладбищ и мест захоронений. Соответствующее решение принято Советом обороны области.

Дополнение

Российские оккупанты накрыли огнем село Кизомыс на Херсонщине.