Окупанти вночі обстріляли житлові квартали Миколаєва: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вночі російські окупанти обстріляли мирне населення Миколаєва. Як повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних громадян, пише УНН.
Повідомляється, що вночі Миколаїв зазнав обстрілів, лунала повітряна тривога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Також тривога була за низкою інших територій Миколаївщини. Зранку ситуація стабільна.
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“Вночі, крім цих обстрілів, прилетіло до “Жилкопа”. У нас двоє загиблих цивільних додалося, на жаль”, – повідомив Кім у відеозверненні.
Деталі
При цьому голова ОДА зазначив, що "зареєстрували вісім перших батальйонів територіальної оборони".
Він додав, що у рашистів зараз відбувається паніка. За інформацією голови ОДА, окупанти розпочали переміщення з території тимчасово окупованого Криму у бік росії.
Доповнення
У ніч на 22 березня по Миколаєву було три ворожі прильоти. Жертв та поранених не було.