Оккупанты ночью обстреляли жилые кварталы Николаева: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Ночью российские оккупанты обстреляли мирное население Николаева. Как сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в результате обстрела погибли двое мирных граждан, пишет УНН.
Сообщается, что ночью Николаев подвергся обстрелам, звучала воздушная тревога. Информация о разрушениях уточняется. Также тревога была по ряду других территорий Николаевской области. Утром ситуация стабильная.
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“Ночью, кроме этих обстрелов прилетело в “Жилкоп”. У нас двое погибших гражданских добавилось, к сожалению”, - сообщил Ким в видеообращении.
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При этом председатель ОГА отметил, что "зарегистрировали восемь первых батальонов территориальной обороны".
Он добавил, что у рашистов сейчас происходит паника. По информации главы ОГА, оккупанты начали перемещение с территории временно оккупированного Крыма в сторону россии.
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В ночь на 22 марта по Николаеву было три вражеских прилета. Жертв и раненых не было.