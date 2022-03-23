Оккупанты ночью обстреляли жилые кварталы Николаева: есть погибшие

Сообщается, что ночью Николаев подвергся обстрелам, звучала воздушная тревога. Информация о разрушениях уточняется. Также тревога была по ряду других территорий Николаевской области. Утром ситуация стабильная.

Цитата

“Ночью, кроме этих обстрелов прилетело в “Жилкоп”. У нас двое погибших гражданских добавилось, к сожалению”, - сообщил Ким в видеообращении.

Детали

При этом председатель ОГА отметил, что "зарегистрировали восемь первых батальонов территориальной обороны".

Он добавил, что у рашистов сейчас происходит паника. По информации главы ОГА, оккупанты начали перемещение с территории временно оккупированного Крыма в сторону россии.

Дополнение

В ночь на 22 марта по Николаеву было три вражеских прилета. Жертв и раненых не было.