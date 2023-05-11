Окупанти вночі завдали ракетні удари по Запоріжжю - прокуратура

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Черговий ворожий обстріл Запоріжжя та його передмістя зафіксовано напередодні увечері та у ніч на 11 травня, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"11 травня о 1:30 ночі окупанти нанесли ракетні удари по інфраструктурним об’єктам Запоріжжя", - сказано у повідомленні.

Деталі

Також, за даними слідства, 10 травня 2023 року о 22:00 російські війська "попередньо з РСЗВ «Град» здійснили обстріл селища Малокатеринівка Запорізького району".

За даними прокуратури, травмовано 6 місцевих мешканців. "Під обстріл потрапили дві автівки швидкої допомоги, поранено 3-х медпрацівників", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, пошкоджено більше ніж 50 приватних будинків та навчальний заклад.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Запорізьку область касетними снарядами, серед 8 постраждалих працівники "швидкої"

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