Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Запорожью - прокуратура

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Очередной вражеский обстрел Запорожья и его пригорода зафиксирован накануне вечером и в ночь на 11 мая, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"11 мая в 1:30 ночи оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья", - сказано в сообщении.

Детали

Также, по данным следствия, 10 мая 2023 года в 22:00 российские войска "предварительно из РСЗО «Град» совершили обстрел поселка Малокатериновка Запорожского района".

По данным прокуратуры, травмированы 6 местных жителей. "Под обстрел попали две машины скорой помощи, ранены 3-х медработников", - говорится в сообщении.

Как указано, повреждено более 50 частных домов и учебное заведение.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, среди 8 пострадавших работники "скорой"

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