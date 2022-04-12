Окупанти влучили у старий млин на Дніпропетровщині - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти влучили у старий млин на Дніпропетровщині. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, пише УНН.
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«У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у стару мельницю. Люди не постраждали», - написав Резніченко.
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За його словами, поряд з Дніпропетровською областю у Херсонській області українські захисники "гатять орка", тому у прикордонних селах трохи гучно.
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Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на території Хмельницької області, внаслідок чого сталася пожежа, яку вже ліквідували.