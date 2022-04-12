Оккупанты попали в старую мельницу в Днепропетровской области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские оккупанты попали в старую мельницу в Днепропетровской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.
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"У нас одна ночная тревога и один прилет, к сожалению. В Синельниковском районе попало в старую мельницу. Люди не пострадали", - написал Резниченко.
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По его словам, рядом с Днепропетровской областью в Херсонской области украинские защитники "бьют орка", поэтому в приграничных селах немного громко.
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Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту на территории Хмельницкой области, произошедший пожар уже ликвидировали.