Окупанти вкотре обстріляли Очаківську громаду

Цитата

«Миколаївський район. Вчора, 25 січня, о 08:18 та 13:15 ворог вів обстріл з мінометів та РСЗВ по населеному пункту й акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російські 25 січня завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині.

23 січня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.