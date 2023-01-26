Оккупанты в очередной раз обстреляли Очаковскую громаду

Цитата

«Николаевский район. Вчера, 25 января, в 08:18 и 13:15 враг вел обстрел из минометов и РСЗО по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российские 25 января нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады на Николаевщине.

23 января враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.