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Окупанти випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів, є постраждалі

Київ • УНН

 • 115968 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. За 26 серпня російські загарбники випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів. Четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Окупанти випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів, є постраждалі

Деталі

Під ворожим вогнем опинилися території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району; Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.

Цитата

"На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів", - зазначив Живицький.

Нагадаємо 

Російські загарбники обстріляли Сумську область. За 25 серпня окупанти зі своїх територій випустили по громадам понад 100 різних боєприпасів.

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