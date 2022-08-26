Окупанти випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За 26 серпня російські загарбники випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів. Четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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Під ворожим вогнем опинилися території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району; Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.
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"На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів", - зазначив Живицький.
Нагадаємо
Російські загарбники обстріляли Сумську область. За 25 серпня окупанти зі своїх територій випустили по громадам понад 100 різних боєприпасів.