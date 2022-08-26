Оккупанты выпустили по Сумской области около 140 мин и снарядов, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. За 26 августа российские захватчики выпустили по Сумской области около 140 мин и снарядов. Четверо человек в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района; Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.
Цитата
"К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей", - отметил Живицкий.
Напомним
Российские захватчики обстреляли Сумскую область. За 25 августа оккупанты со своих территорий выпустили по общинам более 100 различных боеприпасов.