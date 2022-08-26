Оккупанты выпустили по Сумской области около 140 мин и снарядов, есть пострадавшие

Детали

Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района; Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.

Цитата

"К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей", - отметил Живицкий.

Напомним

Российские захватчики обстреляли Сумскую область. За 25 августа оккупанты со своих территорий выпустили по общинам более 100 различных боеприпасов.